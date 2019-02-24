Чемпион UFC Нурмагомедов может попробовать себя в боксе

Новости спорта: Умар Кремлев сделал предложение Хабибу Нурмагомедову провести боксерский поединок.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлёв прокомментировал возможное участие российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в боксёрских поединках.

"Хабиб уже начал тренироваться как боксёр. Готовится. Я думаю, что в ближайшее время он примет решение, соглашаться на то предложение, которое я ему сделал, или нет. Я очень надеюсь, что он согласится, ведь бокс самый лучший вид спорта. Какое предложение сделали ему в ФБР? Это пока секрет. Может, со временем он сам об этом расскажет.

Если Хабиб решит поучаствовать в бое по правилам бокса, Мейвезер будет мечтать о том, чтобы быть его соперником", - сказал Кремлев.