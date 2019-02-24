Бокс. Украинец Малиновский может стать чемпионом мира в 2019 году

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский, занимающий первую строчку рейтинга Всемирной боксерской организации, может получить шанс сразиться за чемпионский титул уже в этом году.
Произойдет это в том случае, если обладатель пояса Оскар Вальдес оставит его вакантным, перейдя на категорию выше.
"Вальдес вернется в ринг в мае или июне. Затем он либо проведет объединительный бой, либо поднимется в весе, если захочет следовать за Берчельтом", – сказал вице-президент Top Rank, представляющей интересы Вальдеса, Карл Моретти