Бокс. Украинец Малиновский может стать чемпионом мира в 2019 году

Новости спорта: Украинец Олег Малиновский уже в этом году может получить шанс стать чемпионом мира по боксу.

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский, занимающий первую строчку рейтинга Всемирной боксерской организации, может получить шанс сразиться за чемпионский титул уже в этом году.

Произойдет это в том случае, если обладатель пояса Оскар Вальдес оставит его вакантным, перейдя на категорию выше.

"Вальдес вернется в ринг в мае или июне. Затем он либо проведет объединительный бой, либо поднимется в весе, если захочет следовать за Берчельтом", – сказал вице-президент Top Rank, представляющей интересы Вальдеса, Карл Моретти