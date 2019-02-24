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Бокс. Джойс победил Стиверна

Бокс. Джойс победил Стиверна
07:44 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Джо Джойс досрочно победил Бермейна Стиверна в бою за право сразиться за титул WBA regular.

Британский супертяжеловес Джо Джойс (8-0, 8 КО) одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде в бою с экс-чемпионом мира по версии WBC канадцем Бермейном Стиверном (25-4-1, 21 КО).

В первом раунде Джойс постоянно шел вперед, но регулярно нарывался на опасные контратаки Стиверна. Во второй трехминутке Джо стал осмотрительнее действовать в защите и точнее в атаке, благодаря чему ему удалось несколько раз потрясти своего оппонента. В начале третьего раунда Джойс отправил Стиверна в нокдаун, но добить не смог.

Джойс - Стиверн: победитель боя станет обязательным претендентом на титул WBA

Четвертый и пятый раунды прошли более спокойно, чем предыдущие, но в шестом Джойс снова поднял темп и, потряся Стиверна, забил его серией ударов у канатов, вынудив рефери вмешаться и остановить бой.

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Бокс, Стиверн, Новости бокса, Джо Джойс, Джо Джойс - Бермейн Стиверн.
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