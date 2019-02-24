Бокс. Митрофанов победил Росалеса в Киеве

Новости спорта: Дмитрий Митрофанов разобрался с панамцем Джеффри Росалесом в рамках вечера бокса в Киеве.

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО) в вечере бокса в киевском АККО International победил панамца Джеффри Росалеса (9-10-2, 2 КО).

Поединок продлился все отведённые ему шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу единогласно.

В еще одном бою вечера бокса в Киеве украинский боксёр первого среднего веса Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) добыл свою 14 победу в профи.

Уроженец Мариуполя по итогам 8 раундов одолел представителя Грузии Сандро Джаджанидзе (11-16-1, 9 КО).

Все судьи отдали победу Великовскому: 78:74, 80:72, 79:73.