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Бокс. Митрофанов победил Росалеса в Киеве

Бокс. Митрофанов победил Росалеса в Киеве
08:39 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Facebook

Новости спорта: Дмитрий Митрофанов разобрался с панамцем Джеффри Росалесом в рамках вечера бокса в Киеве.

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО) в вечере бокса в киевском АККО International победил панамца Джеффри Росалеса (9-10-2, 2 КО).

Поединок продлился все отведённые ему шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу единогласно.

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В еще одном бою вечера бокса в Киеве украинский боксёр первого среднего веса Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) добыл свою 14 победу в профи.

Уроженец Мариуполя по итогам 8 раундов одолел представителя Грузии Сандро Джаджанидзе (11-16-1, 9 КО).

Все судьи отдали победу Великовскому: 78:74, 80:72, 79:73.

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Бокс, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов, Джефри Росалес.
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