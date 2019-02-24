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Диррелл победил Йылдырыма и завоевал титул WBC

Диррелл победил Йылдырыма и завоевал титул WBC
09:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бой был остановлен в десятом раунде из-за глубокой раны Энтони Диррелла.

Американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира во втором среднем весе благодаря победе над Авни Йылдырымом и завоеванию вакантного титула WBC 23 февраля в США,

В близком бою Диррелл получил рассечение над левым глазом в седьмом раунде после столкновения головами. В этой же трехминутке американцу удалось потрясти оппонента, но следующий раунд взял гость. Кровь заливала глаз американца, и в 10-м раунде доктор посоветовал рефери остановить бой. Йылдырым принялся праздновать победу, но поскольку посек он Диррелла головой, то пришлось дожидаться решения судей.

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В результате подсчета судейских записок Диррелл победил с раздельным счетом 96-94, 96-94 и 92-98.

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Бокс, Новости бокса, Авни Йылдырым, Энтони Диррелл - Авни Йылдырым, Энтони Диррелл.
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