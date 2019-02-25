Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Фьюри о Джошуа и Миллере: Два низкопробных бомжа будут драться

Фьюри о Джошуа и Миллере: Два низкопробных бомжа будут драться
09:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Тайсон Фьюри жестко прокомментировал грядущий бой Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о поединке Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера, который состоится 1-го июня в Нью-Йорке.

«Вот уж действительно, нас ждет годная драка двух недомерков. Там будет над чем постебаться, не так ли? Два низкопробных бомжа будут драться на таком уровне, перед толпой в 12.000 человек. Будет интересно. Все мы хотим немного денег и славы, ведь правда. Просто не каждый может дойти до самой вершины, как я», - сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри упрекал Джошуа в трусости за нежелание объединить пояса в бою с чемпионом мира по версии WBC Деотеем Уайлдером. Сам же Фьюри свел поединок с Уайлдером вничью. Что же касается Миллера, то по словам Фьюри, он отправил Джаррелла в нокдаун семь раз во время спаррингов.

Ранее Фьюри подписал выгодный контракт с промоутерской компанией TopRank.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Джаррелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пидрушной будет тяжело смотреть гонки по биатлону
02 Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
03 Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной
04 Соль назвал главную звезду Динамо
05 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь