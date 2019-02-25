Фьюри о Джошуа и Миллере: Два низкопробных бомжа будут драться

Новости спорта: Тайсон Фьюри жестко прокомментировал грядущий бой Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о поединке Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера, который состоится 1-го июня в Нью-Йорке.

«Вот уж действительно, нас ждет годная драка двух недомерков. Там будет над чем постебаться, не так ли? Два низкопробных бомжа будут драться на таком уровне, перед толпой в 12.000 человек. Будет интересно. Все мы хотим немного денег и славы, ведь правда. Просто не каждый может дойти до самой вершины, как я», - сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри упрекал Джошуа в трусости за нежелание объединить пояса в бою с чемпионом мира по версии WBC Деотеем Уайлдером. Сам же Фьюри свел поединок с Уайлдером вничью. Что же касается Миллера, то по словам Фьюри, он отправил Джаррелла в нокдаун семь раз во время спаррингов.

Ранее Фьюри подписал выгодный контракт с промоутерской компанией TopRank.