Суперсредневес Гроувз о Дигейле: Пора в отставку, Джеймс!

Новости спорта: Британец Джордж Гроувз считает, что его соотечественник Джеймс Дигейл уже исчерпал себя в ринге

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Super Джордж Гроувз (28-4, 20 КО) заявил, что британскому суперсредневесу Джеймсу Дигейлу (25-3-1, 15 КО) пора вешать перчатки на гвоздь. Слова боксера передает BoxingScene:

«Постараюсь сказать это максимально достоверно изобразив Насима Хамеда – пора в отставку, Джеймс! Но шутки в сторону, ему действительно пора уйти. Он реально исчерпал себя. В бою с Юбэнком он не был собой. У него за плечами блестящая карьера, он достиг всего, чего только мог.

У него прекрасный дом в Сент-Албансе, он заработал достаточно денег. При всем уважении, я должен говорить откровенно. Сейчас ему нужно повесить перчатки на гвоздь, и я надеюсь, что он это сделает».

Напомним, что Крис Юбэнк-младший (28-2, 21 КО) добыл победу над Дигейлом и стал новым чемпионом мира.