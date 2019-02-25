Сондерс сомневается, что Джейкобс победит Альвареса из-за политики в боксе

Новости спорта: Британский экс-чемпион мира считает, что американец Дэниел Джейкобс не сможет одержать победу решением судей

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс считает, что если Дэниел Джейкобс хочет победить Сауля Альвареса, то ему нужно сделать досрочно.

«Я рад за Джейкобса, потому что он многое пережил. Он заработает большой гонорар. И, может быть, он сможет победить Альвареса, но он никогда не сделает этого решением судей. Он ни за что не победит решением, для победы ему нужно вырубить Сауля и чтобы тот пролежал на полу одну-две минуты. Сауль - единственный человек, ради которого они пытались ограбить Флойда Мейвезера… Флойд победил решением большинства.

Мне действительно жаль Дэниела, потому что у него есть навыки для победы над Альваресом. Но сможет ли он? Я сомневаюсь в этом из-за политики в боксе. Иногда это мешает боям. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он сделает свою работу», - сказал Сондерс.