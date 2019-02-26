Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин

Новости спорта: Тони Беллью считает, что Александр Усик победит Александра Поветкина в супертяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира Тони Белью (30-3-1, 20 КО) заявил, что Александр Усик (16-0, 12 КО) должен победить Александра Поветкина (34-2, 24 КО) в дебютном поединке в супертяжелом весе:

«Еще во время лагеря я знал, что со мной все, нужно завершать карьеру. К сожалению, у меня не вышло уйти так, как я хотел, но я проиграл парню, который лучше меня. Он отличный соперник и не могу пожелать Усику ничего, кроме успешности и счастья в конце.

Бой с Поветкиным в супертяжах? Он победит, по крайней мере, я так считаю».