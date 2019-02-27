Официально. Реванш Уайлдера и Фьюри не состоится

Новости спорта: Тайсон Фьюри отказался от реванша с Деонтеем Уайлдером

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри принял решение отложить второй поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. По этой причине не стоит ожидать их реванш в ближайшее время.

«Реванш между Уайлдером и Фьюри официально не состоится. В то время как Уайлдер подтвердил готовность защищать свой титул в реванше, Фьюри проведёт ещё один бой в ожидании, что реванш состоится позже», — сказал Сулейман BoxingScene.

Первый поединок между чемпионом WBC Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.