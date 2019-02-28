Джеймс Али Башир верит, что Владимир Кличко вернется на ринг

Новости спорта: Джеймс Али Башир, работавший в команде Владимира Кличко, заявил, что не сомневается в том, что украинец вернется на ринг.

Бывший тренер Владимира Кличко (64-5, 54 КО) Али Башир верит, что украинец вернется в ринг и готов работать с ним:

Думаете ли вы, что Кличко вернется в ринг?

Да, я всегда верил, что он еще будет драться. Даже когда он заявил о завершении карьеры, я не мог принять это сердцем и умом. То, что я о нем знал, не давало мне принять такое решение.

Если он вернется вы взялись бы его тренировать?

Конечно. Он хороший парень, у нас были хорошие отношения с ним, с его семьей. Не вижу причин, чтобы не работать с ним снова.

Напомним, в январе появились слухи о том, что Кличко уже ведет переговоры о возвращении, но украинец их опроверг.