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Джошуа рассказал, когда проведет бой с Уайлдером

Джошуа рассказал, когда проведет бой с Уайлдером
20:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в 2019 году.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа подчеркнул, что поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре 2019 года, но не исключил возможности более раннего поединка с Тайсоном Фьюри.

«Не так легко стать абсолютным чемпионом мира, так что мне нужно сосредоточиться на поединке с Джарреллом Миллером 1 июня 2019 года. Допустим, у нас есть хрустальный шар, и мы знаем, что я одержу победу над Миллером. Тогда мы можем провести с Деонтеем Уайлдером поединок в декабре 2019 года, если решим все проблемы.

Силовые тренировки Энтони Джошуа (Видео)

Но бой с Фьюри может произойти раньше, потому что он британец и бой в Великобритании нам организовать проще. Все бы могли видеть, что у нас лучшие болельщики в мире и мы можем провести крупнейшее в мире спортивное событие», — приводит слова Энтони Джошуа TalkSport.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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