Альварес собирается нокаутировать Джейкобса

Новости спорта: Мексиканец готов ко всему, что предложит Дэниел в ринге.

Обладатель титулов WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с Дэниэлом Джейкобсом. Боксеры встретились в Нью-Йорке, чтобы провести пресс-конференцию.

"Об этом бое только недавно начали говорить. Мы знаем, что есть у Джейкобса — его возможности, его качества, его талант. Мы знаем, что его стиль будет очень сложным, очень тяжелым, но на этом уровне этого не избежать. Его манера ведения боя может доставить проблемы любому боксеру.

В боксе случается всякое. Я хочу его нокаутировать, но буду готов и к 12 раундам. Мы будем готовы ко всему, что он принесет с собой в ринг", - приводит слова боксера Boxing Scene.

Напомним, поединок между боксерами состоится 4-го мая в Нью-Йорке.

Накануне американец заявлял, что сможет победить Альвареса и объединить пояса.

Ранее сообщалось, что Дэниел и Сауль выплатят по 300 тысяч долларов за каждый фунт перевеса накануне боя.