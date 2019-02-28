Хирн: Джошуа понравится американским болельщикам

Новости спорта: Промоутер не сомневается в успехе своего подопечного.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о первом бое в США чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

«Мы смогли достичь многого на рынке в Великобритании и вышли на такой уровень, когда у боксера появился выбор. Если бы у Джошуа такого выбора не было, он бы уже давно боксировал в США.

Мы хотели постоянно драться в Великобритании, но бой с Уайлдером не удалось заполучить, а Диллиан Уайт отказался драться с Джошуа. Фьюри также был занят реваншем с Уайлдером. В какой-то момент любому большому боксеру нужно будет боксировать в Америке.

Как я и говорил, возможность представилась нам раньше, чем мы ожидали. Теперь бой точно состоится. Американские болельщики полюбят Энтони Джошуа», — заявил Хирн в интервью Thaboxingvoice.

Энтони Джошуа будет защищать свои титулы чемпиона мира в бою против Джаррелла Миллера. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.