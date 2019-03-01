Миллер: Джошуа не достоит до восьмого раунда

Новости спорта: Джаррелл Миллер озвучил свою тактику на бой с Энтони Джошуа в ближайшем поединке.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) озвучил стратегию на поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Слова американца передает worldboxingnews.net:

«Я вот что хочу сказать: обычно я провожу первые пару раундов не спеша, как бы прогревая двигатель. Но на сей раз мы будем готовиться к двенадцати напряженным раундам, и он не выдержит такой темп. Наверное, вы заметили, что Джошуа отправляет соперников в нокаут, когда те уже немного измождены. А вот в ранних раундах Энтони слегка выхватывает.

Я нацелен поддерживать один темп с первой до последней секунды боя. Буду прессинговать с той же силой от начала и до конца. Я уже делал это раньше и сделаю снова.Джошуа не достоит до восьмого раунда».

Бой Джошуа – Миллер пройдет 1 июня 2019 года в Нью-Йорке. На кону будут стоять все титулы британца.

Отметим, что поединок супертяжей уже установил рекорд по продаже билетов.

Напомним, первая дуэль взглядов Джошуа и Миллера едва не закончилась дракой.