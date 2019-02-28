Макклайн о Кличко: Слишком хорош для меня, он был особенным

Новости спорта: Джамиль Макклайн перечислил свои выдающиеся бои, в списке которых нашлось место украинцу Владимиру Кличку.

Американский боксер супертяжелого веса Джамиль Макклайн, который несколько раз оспаривал титул лучшего в своем дивизионе заявил, что считает украинца Владимира Кличко самым сложным соперником в своей карьере.

«Лучшим для меня титульным боем стал поединок с Бердом. Я уронил его, доставал сильными ударами, но он был слишком стойким и, в итоге, довел бой до судейских записок. Я до сих пор думаю, что тот бой мог пройти в другом ключе. Сэмюэла Питера я также упустил с крючка. Кличко был слишком хорош для меня. Он был особенным, и уже тогда было заметно, что парень многого добьется в спорте. Поединок с ним был слишком тревожным для меня».

Стоит отметить, что легендарному украинскому боксеру Макллайн проиграл в декабре 2002-го года, когда после 10-го раунда одностороннего боя и нокдауна в 10-й трехминутке угол американца решил не продолжать поединок.