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Макклайн о Кличко: Слишком хорош для меня, он был особенным

Макклайн о Кличко: Слишком хорош для меня, он был особенным
15:37 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Джамиль Макклайн перечислил свои выдающиеся бои, в списке которых нашлось место украинцу Владимиру Кличку.

Американский боксер супертяжелого веса Джамиль Макклайн, который несколько раз оспаривал титул лучшего в своем дивизионе заявил, что считает украинца Владимира Кличко самым сложным соперником в своей карьере.

«Лучшим для меня титульным боем стал поединок с Бердом. Я уронил его, доставал сильными ударами, но он был слишком стойким и, в итоге, довел бой до судейских записок. Я до сих пор думаю, что тот бой мог пройти в другом ключе. Сэмюэла Питера я также упустил с крючка. Кличко был слишком хорош для меня. Он был особенным, и уже тогда было заметно, что парень многого добьется в спорте. Поединок с ним был слишком тревожным для меня».

Стоит отметить, что легендарному украинскому боксеру Макллайн проиграл в декабре 2002-го года, когда после 10-го раунда одностороннего боя и нокдауна в 10-й трехминутке угол американца решил не продолжать поединок.

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Владимир Кличко, Бокс, Макклайн.
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