Промоутер Хирн назвал будущих звезд PPV

Новости спорта: Американский промоутер считает, что будущее в PPV есть у бойцов полутяжелого и полусреднего весов.

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью порталу Fighthype, рассказал кого считает будущими звездами PPV. Эксперт отметил, что наибольший потенциал сейчас имеют бойцы полусреднего и полутяжелого веса.

«Я считаю, что успех на PPV может возыметь Джошуа Буатси.

Он не станет таким, пока не дойдет до уровня действительно конкурентных боев мирового уровня. Но он – парень, у которого есть возможности быть чемпионом мира, обладателем нескольких титулов или даже абсолютным чемпионом. Еще есть Джош Келли – парень, который может поучавствовать в больших боях в полусреднем весе.

Если вы посмотрите на сегодняшнюю картину бокса в Британии, кто сейчас отдельно стоящие PPV-бойцы? Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, очевидно, Диллиан Уайт. Вот и все. Есть еще PPV-бойцы для определённых боев – это Каллум Смит, может быть Крис Юбэнк-младший, Амир Хан, Келл Брук, но только для определённых поединков. В Британии вообще много лет не было отдельно стоящих PPV-бойцов».

Ранее Хирн заявил, что готов пойти на уступки ради организации боя Уайлдер – Джошуа.