Скачать
Четверг, 28.02.2019
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера

Промоутер Хирн назвал будущих звезд PPV

Промоутер Хирн назвал будущих звезд PPV
18:00 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский промоутер считает, что будущее в PPV есть у бойцов полутяжелого и полусреднего весов.

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью порталу Fighthype, рассказал кого считает будущими звездами PPV. Эксперт отметил, что наибольший потенциал сейчас имеют бойцы полусреднего и полутяжелого веса.

«Я считаю, что успех на PPV может возыметь Джошуа Буатси.

Он не станет таким, пока не дойдет до уровня действительно конкурентных боев мирового уровня. Но он – парень, у которого есть возможности быть чемпионом мира, обладателем нескольких титулов или даже абсолютным чемпионом. Еще есть Джош Келли – парень, который может поучавствовать в больших боях в полусреднем весе.

Если вы посмотрите на сегодняшнюю картину бокса в Британии, кто сейчас отдельно стоящие PPV-бойцы? Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, очевидно, Диллиан Уайт. Вот и все. Есть еще PPV-бойцы для определённых боев – это Каллум Смит, может быть Крис Юбэнк-младший, Амир Хан, Келл Брук, но только для определённых поединков. В Британии вообще много лет не было отдельно стоящих PPV-бойцов».

Ранее Хирн заявил, что готов пойти на уступки ради организации боя Уайлдер – Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эдди Хирн, Джошуа Буатси, PPV.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реал 0:3 Барселона: события матча
02 Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
03 Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу
04 Дель Боске объяснил, почему Месси лучше Роналду
05 Роналду получил травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь