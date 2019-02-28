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Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать

Дигейл о завершении карьеры: Мне больше нечего доказывать
22:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бывший чемпион мира Джеймс Дигейл решил закончить профессиональную карьеру.

Экс-чемпион мира во второй средней весовой категории, 33-летний британец Джеймс Дигейл объявил о завершении карьеры.

«Исполнилось 10 лет с момента моего дебюта на профессиональном ринге, и сегодня же я объявляю о завершении карьеры. Это было невероятное путешествие и волшебные 10 лет. Говоря откровенно, могу признать, что это лучшие 10 лет в моей жизни. Начав заниматься боксом в 9 лет и будучи членом национальной сборной Великобритании, я собрал множество воспоминаний.

Сложно признавать, что я уже не тот боец, что раньше. Но я человек, и травмы забрали у меня многое, что влияло на выступления. Горжусь, что стал первым в истории британцем, кто выиграл чемпионский титул после завоевания золотой медали Олимпиады, и горжусь, что всегда был «выездным бойцом». Я боксировал в любой точке мира и побеждал. Мне больше нечего доказывать», - сказал Дигейл.

Джеймс Дигейл провел последний поединок 23 февраля 2019 года и проиграл Крису Юбэнку-младшему. В ходе профессиональной карьеры он дважды завоевывал титул чемпиона мира.

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Бокс, Завершение карьеры, Джеймс Дигейл.
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