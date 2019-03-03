Усик - Поветкин: бой откладывается, украинцу предложили нового соперника

Новости спорта: Александр Поветкин и Александр Усик могут провести поединок в конце года.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о причинах задержки в переговорах между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

В интервью iFL TV Хирн сообщил, что российская сторона просит сперва промежуточный бой, а уже затем поединок с украинцем.

По планам промоутера, Усик и Поветкин все же выйдут в ринг 18 мая в Чикаго, но против разных соперников. Поветкину приготовили бой с американцем Майклом Хантером, а Усик может дебютировать в супертяжах в поединке против камерунца Карлоса Такама. В случае обоюдных побед Усика и Поветкина их очная схватка состоится в конце года.