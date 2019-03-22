Менеджер Лебедева: Все зависит от Усика

Новости спорта: Вадим Корнилов заявил, что проведение боя между Денисом Лебедевым и абсолютным чемпионом первого тяжёлого веса Александром Усиком зависит от планов украинца.

Ранее стало известно, что руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало Усика провести защиту титула с Лебедевым.

"Всё зависит от Усика. Денис готов к бою, но Усик объявил о переходе в супертяжёлый вес. Но от титула WBA в первом тяжёлом весе [Усик] пока не отказывается", — рассказал Корнилов ТАСС.

Напомним, Лебедев последний раз появлялся в ринге в ноябре 2018 года и победил Майка Уилсона единогласным решением судей. Усик предыдущий бой провёл в ноябре прошлого года с Тони Беллью и одержал победу нокаутом.