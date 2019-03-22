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Усик согласовал бой с Такамом

Усик согласовал бой с Такамом
07:39 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец дебютирует в супертяжелом весе 18 мая.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), сообщает в своем Твиттере журналист The Ring Майк Коппинджер.

Поединок пройдет 18 мая в Чикаго, а транслировать его в прямом эфире будет стриминговая платформа DAZN. Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.

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Интересно, что 18 мая состоится поединок между Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом в Бруклине. Бой будет показан на телеканале Showtime.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а в до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

В своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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