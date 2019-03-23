Мейвезер показал свой личный автопарк (Видео)

Новости спорта: Флойд Мейвезер похвастался своей роскошной коллекцией автомобилей.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер решил похвастаться своими автомобилями.

В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, в котором показал весь свой автопарк.

В гараже Мейвезера десять элитных автомобилей: шесть Bentley, а также Merсedes, Lamborgini, LaFerrari. Все авто исключительно черного цвета.

Напомним, американец завершил карьеру в августе 2017-го года.

Ранее сообщалось, что реванш Флойда с обладателем титулов WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом может принести до 1,5 млрд долларов прибыли.