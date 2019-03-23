Мейвезер показал свой личный автопарк (Видео)

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер решил похвастаться своими автомобилями.
В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, в котором показал весь свой автопарк.
В гараже Мейвезера десять элитных автомобилей: шесть Bentley, а также Merсedes, Lamborgini, LaFerrari. Все авто исключительно черного цвета.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 21 марта 2019 г.
Напомним, американец завершил карьеру в августе 2017-го года.
Ранее сообщалось, что реванш Флойда с обладателем титулов WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом может принести до 1,5 млрд долларов прибыли.