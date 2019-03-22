Украинские львицы - сборная Польши: состоялась официальная церемония взвешивания

Новости спорта: Во Львове состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, в котором в матчевой встрече сойдутся "Украинские львицы" и сборная Польши.

Все боксерши уложились в рамки своих весовых категорий и уже сегодня, 22 марта, будут демонстрировать свое мастерство в раках главного вечера бокса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

22 марта в 18.00 во львовском ночном клубе “Малевич” состоится беспрецедентное событие в украинском спорте. Впервые в истории выступления на международной арене начнет команда “Украинские львицы”, в состав которой вошли самые титулованные представительницы украинского бокса.

В рамках вечера бокса состоятся поединки:

Весовая категория 48 кг: Светлана Василевская - Анна Охота;

Весовая категория 51 кг: Сандра Драбик (Польша) - Татьяна Коб;

Весовая категория 54 кг: Наталия Рок (Польша) - Иванна Крупеня;

Весовая категория 57 кг: Сандра Крук (Польша) - Снежана Холодкова;

Весовая категория 60 кг: Анета Ригельская (Польша) - Юлия Цыплакова;

Весовая категория 69 кг: Каролина Кожевская (Польша) - Анна Лысенко;

Весовая категория 75 кг: Агата Качмарская (Польша) - Мария Боруца;

Весовая категория 81 кг: Александра Смуклерз (Польша) - Татьяна Шевченко.

Хедлайнером вечера бокса станет одна из наиболее известных представительниц украинского шоу бизнеса, автор и исполнительница многих хитов, представительница Украины на Евровидении певица Злата Огневич