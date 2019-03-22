Украинские львицы - сборная Польши: состоялась официальная церемония взвешивания

Все боксерши уложились в рамки своих весовых категорий и уже сегодня, 22 марта, будут демонстрировать свое мастерство в раках главного вечера бокса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
22 марта в 18.00 во львовском ночном клубе “Малевич” состоится беспрецедентное событие в украинском спорте. Впервые в истории выступления на международной арене начнет команда “Украинские львицы”, в состав которой вошли самые титулованные представительницы украинского бокса.
В рамках вечера бокса состоятся поединки:
Весовая категория 48 кг: Светлана Василевская - Анна Охота;
Весовая категория 51 кг: Сандра Драбик (Польша) - Татьяна Коб;
Весовая категория 54 кг: Наталия Рок (Польша) - Иванна Крупеня;
Весовая категория 57 кг: Сандра Крук (Польша) - Снежана Холодкова;
Весовая категория 60 кг: Анета Ригельская (Польша) - Юлия Цыплакова;
Весовая категория 69 кг: Каролина Кожевская (Польша) - Анна Лысенко;
Весовая категория 75 кг: Агата Качмарская (Польша) - Мария Боруца;
Весовая категория 81 кг: Александра Смуклерз (Польша) - Татьяна Шевченко.
Хедлайнером вечера бокса станет одна из наиболее известных представительниц украинского шоу бизнеса, автор и исполнительница многих хитов, представительница Украины на Евровидении певица Злата Огневич