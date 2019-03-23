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Кличко в спарринге усадил Уайлдера на пятую точку

Кличко в спарринге усадил Уайлдера на пятую точку
01:11 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Доминик Бризил заявил, что Деонтей Уайлдер намного уступает Энтони Джошуа.

Соперник чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и обязательный претендент на его титул Доминик Бризил считает своего оппонента слабее, чем Энтони Джошуа.

"Энтони Джошуа в десять раз лучше Деонтея Уайлдера. Он сильнее в умственном, физическом и техническом плане, и все время прогрессирует, плюс ко всему он разносторонний. Раньше у него бывали определенные ошибки и огрехи во время поединков, но он их исправлял. У него сильный удар с обеих рук, он может нокаутировать любой рукой. С другой стороны, Деонтей вырубает парней наглухо, оставляя их без сознания.

Но в боксе есть удары, которых ты не видишь и они самые опасные. А выстрелы Уайлдера тянутся, как взбитые сливки. В последний раз, когда Деонтей был в ринге с Владимиром Кличко, то его усадили на пятую точку, хотя это и был спарринг. При том, что Кличко использовал 20-унцовые перчатки. А если вас отправляют в нокдаун тренировочными перчатками, это не делает славы вашему подбородку. А Джошуа, в свою очередь, победил Владимира", - цитирует Бризила Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что за поединок с Бризилом Уайлдер может получить 20 миллионов долларов.

Напомним, бой Уайлдера и Бризила состоится 18 мая в Нью-Йорке.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил.
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