Пулев - Дину: результаты взвешивания

Новости спорта: В Калифорнии прошла процедура взвешивания участников вечера бокса Top Rank 23 марта.

Вчера в Калифорнии прошла процедура взвешивания участников сегодняшнего боксерского шоу компании Top Rank. Бывший претендент на титул в супертяжелом весе, 37-летний болгарин Кубрат Пулев показал на весах 249,8 фунта (113,3 кг), а его соперник из Румынии Богдан Дину — 239,6 фунта (108,7 кг).

Вес российского боксера Максима Дадашева, занимающего четвертое место в рейтинге IBF и седьмое в рейтинге WBC в первом полусреднем весе, составил 140,4 фунта (63,7 кг), а его соперника, филиппинца Рикки Сисмудо — 140,8 фунта (63,9 кг).

Ожидается, что в рамках трансляции этого вечера на бокса на телеканале ESPN будет объявлены подробности следующего поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который недавно подписал контракт с Top Rank и ESPN.