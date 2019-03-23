Пулев - Дину: результаты взвешивания

Вчера в Калифорнии прошла процедура взвешивания участников сегодняшнего боксерского шоу компании Top Rank. Бывший претендент на титул в супертяжелом весе, 37-летний болгарин Кубрат Пулев показал на весах 249,8 фунта (113,3 кг), а его соперник из Румынии Богдан Дину — 239,6 фунта (108,7 кг).
Вес российского боксера Максима Дадашева, занимающего четвертое место в рейтинге IBF и седьмое в рейтинге WBC в первом полусреднем весе, составил 140,4 фунта (63,7 кг), а его соперника, филиппинца Рикки Сисмудо — 140,8 фунта (63,9 кг).
T. Pulev - 207.8 lbs.
Williams - 199.8 lbs.#PulevDinu pic.twitter.com/T6szWQ60vw
— Top Rank Boxing (@trboxing) 22 марта 2019 г.
Ожидается, что в рамках трансляции этого вечера на бокса на телеканале ESPN будет объявлены подробности следующего поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который недавно подписал контракт с Top Rank и ESPN.