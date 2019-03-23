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Холифилд: После спарринга с Кличко Усик может справиться с супертяжеловесами

Холифилд: После спарринга с Кличко Усик может справиться с супертяжеловесами
13:19 Сб, 23 Март 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд еще раз отметил старания Усика.

Легенда мирового бокса американец Эвандер Холифилд прокомментировал решение украинца Александра Усика перейти в супертяжелый вес: 

"Усик действительно хороший боец, у него есть навыки, и он левша. Он движется вверх, но супертяжеловесы сегодня больше, поэтому я думаю, что ему может быть трудно.

Украинец будет драться с двухметровыми ребятами. В мое время супертяжеловесы были большими, но они не умели прыгать, как я. В Усика это тоже должно получиться.

Многое также будет зависеть от того, с кем он будет драться. У нас было несколько великих боксеров в супертяжелом весе, но в современную эпоху любительская программа, по крайней мере в Америке, не так хороша, как была. Это проявляется, когда дело доходит до ловкости больших парней.

Усик может очень быстро двигаться в супертяжелом весе. Майк Тайсон при небольших габаритах был чемпионом мира в этом весе. Когда мы были любителями, я был в состоянии добиться успеха с ним в спарринге. Он бил сильнее, но мои руки были длиннее его. Он мог сильно ударить, но я мог бить его весь день и всю ночь.

Я слышал, что Усик хорошо провел спарринг с Владимиром Кличко. Если это так, то он знает, что может справиться с супертяжеловесами. Ему будет нелегко, но стать чемпионом мира в супертяжелом весе никогда не должно быть легко", - сказал Холифилд.

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Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Александр Усик.
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