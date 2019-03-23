Чарр бросил вызов Кличко

Новости спорта: Боксер Мануэль Чарр не против выйти на ринг с украинцем.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Мануэль Чарр обратился к бывшему чемпиону Владимиру Кличко, и заявил что хочет выйти с украинцем на ринг.

"Владимир, я слышал, что ты планируешь возвращение на боксерский ринг. Я искренне рад услышать такие новости. Я хочу официально бросить тебе вызов на бой со мной и надеюсь, что смогу встретиться с тобой в ринге после моей очередной защиты титула.

Я глубоко уважаю тебя, Владимир. Ты выдающийся спортсмен и один из моих образцов для подражания. В 2012 году я, к сожалению, проиграл твоему родному брату Виталию техническим нокаутом. Поэтому между нами,как спортсменами, вопрос не закрыт. Ты и я сражаемся за корону в тяжелом весе, поэтому я официально бросаю тебе вызов", - сказал Чарр.