Бой Усика могут перенести

Новости спорта: Дебют Александра конфликтует с поединком Деонтея Уайлдера.

Британский промоутер украинского абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика Эдди Хирн рассказал, что, вероятнее всего, дата будущего поединка украинца будет перенесена с 18 мая.

"Сейчас мы рассуждаем над тем, чтобы провести бой 17 мая, так как у Уайлдера назначен поединок на 18 мая, а создавать подобный конфликт неинтересно никому, ведь в наших же интересах, чтобы дебют Александра освещался по максимуму.

Контракт с Карлосом Такамом все еще не подписан. Мы в контакте с представителями камерунца. У нас уже есть принципиальная договоренность о бое, однако мы еще не оформили сделку", - приводит слова Хирна IFL TV.

Напомним, что Александр Усик согласовал условия поединка с Карлосом Такамом, который должен был пройти 18 мая.

Также сообщалось, что Кличко помогает Александру готовиться к дебюту в супертяжелом весе.