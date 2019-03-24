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Пулев о своей победе над Дину

Пулев о своей победе над Дину
14:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранее Кубрат Пулев нокаутировал Богдана Дину.

В ночь с 23 на 24 марта (время киевское) в Коста-Месе (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрата Пулева и Богдана Дину. Пулев остановил соперника за семь раундов, трижды отправив в нокдаун. Позже он поделился впечатлениями от этого успеха.

"Рассечение не стало для меня проблемой, я был способен продолжать бой, а кровь иногда просто раззадоривает. Я был в хорошей форме и был готов к противостоянию. Мне удалось показать хороший бокс, продемонстрировать ударную мощь и стратегию. Мы были отлично подготовлены", — приводит слова спортсмена BoxingScene.

Пулев нокаутировал Дину

Отметим, что Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, которым владеет Энтони Джошуа.

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Бокс, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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