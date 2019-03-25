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Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу

Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
07:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец завершил подготовку к бою.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO), сообщил через свой Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

 
 
 
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Team @alex_gvozdyk on the way for #fight #week @teddy_atlas @algirdas_13 #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

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Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии. Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8-е место в рейтинге WBC.

Украинец завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дуду Нгумбу.
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