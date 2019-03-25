Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу

Новости спорта: Украинец завершил подготовку к бою.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO), сообщил через свой Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии. Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8-е место в рейтинге WBC.

Украинец завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона.