Украинец Богачук одержал очередную победу нокаутом

Новости спорта: Украинец одержал яркую победу над американцем Клеотисом Пендарвисом.

Украинский боксер-профессионал Сергей Богачук одержал досрочную победу против американца Клеотиса Пендарвиса.

Бой из серии Fight Nights состоялся в Голливуде (штат Калифорния, США).

Уже в первом раунде украинец проявил инициативу и опрокинул Пендарвиса на канвас ударом по корпусу. А в 3-м раунде американец пропустил левый хук.

После этого стало понятно, что оппонент Богачука на следующий раунд уже не выйдет. Таким образом украинский боксер продлил свой рекорд - 13 побед в 13 боях (все - нокаутами).