Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине

Новости спорта: В ночь с субботы на воскресенье Александр Гвоздик проведет первую защиту чемпионского титула.

Трансляция поединка между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и претендентом на титул французом Дуду Нгумбу.

Боксерское противостояние пройдет на 2300 Arena в Филадельфии, США.

Напомним, Александр Гвоздик стал чемпионом мира после зрелищного боя в Канаде против Адониса Стивенсона, который состоялся 2 декабря (ВИДЕО). После нокаута Стивенсон провел несколько месяцев в больнице.

Нгумбу же свой последний поединок провел 25 июня 2018 года, когда раздельным решением судей одолел швейцарца Йоанна Конголо (13-1, 5 КО).

Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8-е место в рейтинге WBC.

Украинские телезрители смогут посмотреть трансляцию поединка в программе «Большой бокс» в воскресенье, 31 марта, в 04:50 на телеканале "Интер".