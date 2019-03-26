Гассиев сделал прогноз на бой Усик - Поветкин

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев назвал фаворита возможного боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.
"Если бой между Поветкиным и Усиком состоится, то я с удовольствием его посмотрю. Это будет первый поединок украинца в новом для него весе, в супертяжах. Поветкин сложный соперник. Я считаю, что или Саша Усик выиграет по очкам, или Поветкин - нокаутом.
Усик уже заявил о себе в тяжелом весе. Теперь ему нужно встретиться с такими боксерами, как Диллиан Уайт или Дерек Чисора. А у Поветкина я бы с удовольствием посмотрел реванш с Энтони Джошуа", - приводит слова Гассиева Sport24.
Ранее сообщалось, что Поветкин согласился на бой с Усиком.
Отметим, что Александру помогает готовиться к дебюту в супертяжелом весе экс-чемпион мира Владимир Кличко.