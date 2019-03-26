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Гассиев сделал прогноз на бой Усик - Поветкин

Гассиев сделал прогноз на бой Усик - Поветкин
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Россиянин считает, что украинцу лучше встретиться с такими боксерами, как Уайт или Чисора.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев назвал фаворита возможного боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным.

"Если бой между Поветкиным и Усиком состоится, то я с удовольствием его посмотрю. Это будет первый поединок украинца в новом для него весе, в супертяжах. Поветкин сложный соперник. Я считаю, что или Саша Усик выиграет по очкам, или Поветкин - нокаутом.

Усик уже заявил о себе в тяжелом весе. Теперь ему нужно встретиться с такими боксерами, как Диллиан Уайт или Дерек Чисора. А у Поветкина я бы с удовольствием посмотрел реванш с Энтони Джошуа", - приводит слова Гассиева Sport24.

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Ранее сообщалось, что Поветкин согласился на бой с Усиком.

Отметим, что Александру помогает готовиться к дебюту в супертяжелом весе экс-чемпион мира Владимир Кличко.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
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