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Пояс Усика может перейти Лебедеву без боя

Пояс Усика может перейти Лебедеву без боя
23:55 Пн, 25 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лебедев в данный момент находится в статусе "чемпиона в отпуске".

Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал, что его подопечный будет восстановлен в качестве чемпиона мира по версии WBA в крузервейте:

"Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом", - приводит слова промоутера rsport.

Отметим, что на данный момент пояс находится у Александра Усика, однако он собирается подняться на одну весовую категорию выше, в связи с чем и освободит все свои пояса.

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Интересно, что Лебедев является "чемпионом в отпуске". Это означает, что, скорее всего, именно ему достанется пояс.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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