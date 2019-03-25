Пояс Усика может перейти Лебедеву без боя

Новости спорта: Лебедев в данный момент находится в статусе "чемпиона в отпуске".

Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал, что его подопечный будет восстановлен в качестве чемпиона мира по версии WBA в крузервейте:

"Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом", - приводит слова промоутера rsport.

Отметим, что на данный момент пояс находится у Александра Усика, однако он собирается подняться на одну весовую категорию выше, в связи с чем и освободит все свои пояса.

Интересно, что Лебедев является "чемпионом в отпуске". Это означает, что, скорее всего, именно ему достанется пояс.