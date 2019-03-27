Владимир Кличко: Я чувствую себя молодым

Новости спорта: Украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил всех с поздравлениями на день рождения.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поблагодарил за все поздравления в честь дня рождения.

По словам Владимира, за прошедший год он стал мудрее. «Спасибо всем за поздравления и пожелания. Я чувствую себя молодым и за год стал мудрее. Возраст – это то, насколько ты себя чувствуешь», - написал Кличко на своей странице в одной из социальных сетей.

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