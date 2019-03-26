Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров на бой

Новости спорта: Александр Гвоздик проведет первую защиту титула чемпиона WBC.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 30 марта проведет бой с французом Дуду Нгумбу.

Этот поединок станет первой защитой титула украинца и букмекеры уже определили фаворита этой встречи.

Согласно прогнозам и установленным коэффициентам специалистов, больше шансов на победу у действующего чемпиона. В букмекерской конторе William Hill на победу Гвоздика можно с коэффициентом 1.01, а вот на успех его французского соперника - 17.00. Ничейный результат оценивается букмекерами в 34.00.

Последние бои Александра Гвоздика:

Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон(29-1-1) (1 декабря 2018) - победа Гвоздика нокаутом в 11 раунде

Александр Гвоздик - Мехди Амар (34-5-2) (17 марта 2018) - победа Гвоздика по очкам

Александр Гвоздик - Крэйг Бэйкер (17-1) (19 августа 2017) - победа Гвоздика техническим нокаутом в 6 раунде

Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес (18-2) (8 апреля 2017) - победа Гвоздика нокаутом в 3 раунде

Александр Гвоздик - Айзек Чилемба (24-4-2) (19 ноября 2016) - победа Гвоздиком техническим нокаутом в 8 раунде.

Последние бои Дуду Нгумбу:

Дуду Нгумбу - Игорь Михалкин (2 декабря 2017) - поражение Нгумбу по очкам

Дуду Нгумбу - Билал Лаггун (10 февраля 2017) - победа Нгумбу решением судей

Дуду Нгумбу - Умар Саламов (14 ноября 2015) - поражение Нгумбу решением судей

Дуду Нгумбу - Анджей Фонфара (1 ноября 2014) - поражение Нгумбу по очкам

Дуду Нгумбу - Джонни Мюллер (21 июня 2014) - победа Нгумбу решением судей

Напомним, бой состоится 31 марта, трансляция на канале Интер.