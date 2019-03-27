Арум: Бой Майки Гарсии с Ломаченко может состояться

Новости спорта: Боб Арум считает, что в поединке Ломаченко и Гарсии раздела гонорара пополам уже не будет.

Известный промоутер Боб Арум заявил, что слабое выступление Майки Гарсии в бою с Эрролом Спенсом повлияет на разделение доходов в бою с Василием Ломаченко.

«На мой взгляд, Майки даже толком не старался. Он знал, что ему предстоит биться с большим парнем. Ему нужно было подумать об этом заранее. Но в итоге Гарсия оборонялся все 12 раундов. На мой взгляд, это обман. Бой с Ломаченко может состояться. Но теперь не будет никакого разделения 50 на 50», — приводит слова Арума BoxingNews24.

Спенс контролировал бой. В результате судьи единогласным решением отдали победу Эрролу, на карточках был зафиксирован счёт 120-107.

Следующий бой Ломаченко проведёт против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Поединок пройдёт 12 апреля в Лос-Анджелесе (США). На кону будут стоять пояса WBA и WBO в лёгком весе, которыми владеет украинец.