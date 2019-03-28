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Тренер Фьюри рассказал, когда состоится бой с Джошуа

Тренер Фьюри рассказал, когда состоится бой с Джошуа
01:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут провести бой в конце года.

Бен Дэйвисон, тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, подчеркнул, что есть вероятность того, что его подопечный встретится с Энтони Джошуа в конце 2019 года.

"Тайсон Фьюри показал, что он полностью готов идти на риск. Делал ли это Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа? Нет. Когда мы предлагали Уайлдеру с командой приехать на бой к нам, мы заходили в тупик в переговорах. Но всё же я надеюсь, что мы сможем провести эти бои. Мы говорили с командой Уайлдера, но его не удалось затащить на нашу площадку прямо сейчас, а ждать мы не могли.

Тайсон Фьюри вернется на ринг летом

Я думаю, что есть большая вероятность того, что Тайсон и Энтони Джошуа проведут бой в конце года. Они могут встретиться. Но они могут и передумать, может произойти что угодно. Один из них может проиграть, разрушив планы на подобный поединок", — приводит слова Бена Дейвисона Daily Star.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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