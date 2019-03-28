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Официально: Усик отказался от чемпионского пояса WBA

Официально: Усик отказался от чемпионского пояса WBA
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA.

Такое решение боксер объявил в своем Instagram.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", – сказал Усик.

 
 
 
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WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

К слову, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

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Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе. Следующий свой бой украинец проведет в супертяжелом весе.

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