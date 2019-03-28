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Бой потенциального соперника Ломаченко собрал 360 тысяч PPV

Бой потенциального соперника Ломаченко собрал 360 тысяч PPV
17:02 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Платную телетрансляцию (PPV) боя между Эрролом Спенсом и Майки Гарсией посмотрели 360 тысяч зрителей.

Платную трансляцию (PPV) поединка 16 марта между чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом и чемпионом мира в четырех весовых категориях Майки Гарсией купило около 360 тысяч зрителей. Спенс победил Гарсию единогласным решением судей на стадионе в Далласе, где присутствовало 47,5 тысяч зрителей.

По мнению источника ESPN , итоговое количество PPV может составить 380 тысяч после сведения всех данных от кабельных операторов, пишет Allboxing. С учетом цены трансляции в 75 долларов (85 за трансляцию в высоком разрешении) 360 тысяч PPV принесут организаторам около 27 миллионов долларов.

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Отмечается, что это PPV-шоу компании Эла Хэймона Premier Boxing Champions оказалось успешнее, чем бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который принес примерно 325 тысяч PPV, и в итоге продажи могут приблизится к 400 тысяч PPV, которые были проданы на бой между Пакьяо и Бронером.

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IBF, Бокс, WBC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Эррол Спенс - Майки Гарсия.
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