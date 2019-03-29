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Экс-соперник Ломаченко хочет вновь сразиться с украинцем

Экс-соперник Ломаченко хочет вновь сразиться с украинцем
13:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Пуэрториканский боксер Хосе Педраса, уступивший в конце 2018 года украинцу Василию Ломаченко, заявил, что в этом поединке сумел хорошо показать себя.

"Я думаю, что хорошо боксировал с Ломаченко и заставил его выложиться больше, чем другие соперники. Но я прекрасно понимаю, что мне нужно добиться большего.

Ломаченко – великий боксёр. Но и я доказал, что вхожу в категорию элитных боксёров, мне хотелось бы и дальше сражаться с сильнейшими соперниками моего дивизиона. Например, Ричард Комми — прекрасный боксёр. Я бы снова сразился с Ломаченко или бы встретился с Майки Гарсией, если он вернётся в наш вес.

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Нет ничего лучше, чем титул чемпиона мира. Я впервые выиграл его в 2014 году. Упорная работа, которую я проделывал так долго, принесла результат. Хотел бы вновь стать чемпионом мира, чтобы моя страна гордилась мной", — приводит слова Педрасы BoxingScene.

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