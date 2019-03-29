Ярд не боится Ковалева

Новости спорта: Британский перспективный полутяжеловес Энтони Ярд заявил, что не боится встречи на ринге с чемпионом мира по версии WBO россиянином Сергеем Ковалевым.

"Готов ко вниманию к своей персоне. Если побеждаешь так часто нокаутом, конечно, тобой начинают интересоваться.

Каждый год в профессиональной карьере я добивался более высоких результатов, чем сам рассчитывал. Теперь я чувствую, что готов побеждать чемпионов мира. Если мне достанется бой с Ковалёвым, я не буду бояться.

Думаю, я хорошо прогрессирую. Существует причина, по которой я провёл всего 12 боёв на любительском уровне. Никто не хочет драться со мной, зная, что 11 побед я одержал нокаутом. Было пора переходить в профессионалы", — приводит слова Ярда Evening Standard.

Ранее в команде британца заявляли, что рассчитывают получить бой с Ковалёвым как можно раньше. В настоящее время Ярд занимает первое место в рейтинге по версии WBO.