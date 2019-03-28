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Бой Майорги под угрозой срыва из-за возраста боксера

Бой Майорги под угрозой срыва из-за возраста боксера
17:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бой Рикардо Майорги и Лестера Мартинеса, который должен был состояться 6 апреля 2019 года на турнире в Гватемале, находится под угрозой срыва.

"Если поединок Майорги состоится, это будет грубым нарушением существующих правил. Всю ответственность мы возложим на организаторов и применим к ним соответствующие санкции", — приводит заявление Никарагуанской комиссии BoxingScene.

Предполагается, что Никарагуанская комиссия не желает выдавать Рикардо Майорге лицензию в связи с возрастом спортсмена — Майорге в октябре исполнилось 46 лет.

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Напомним, 45-летний Рикардо Майорга последний раз появлялся на ринге в апреле 2018 года, когда досрочно проиграл Родольфо Гомесу. Это поражение стало для него третьим в минувших четырёх поединках".

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Бокс, Новости бокса, Рикардо Майорга.
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