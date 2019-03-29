Непобедимый украинский боксер Шелестюк сменит весовую категорию

Новости спорта: Украинец Тарас Шелестюк будет боксировать в весовой категории до 63,5 кг.

Украинский боксер-профессионал Тарас Шелестюк принял решение перейти в в первый полусредний вес. Об это спортсмен заявил на своей странице в Facebook.

"Я уже принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5 кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то, кто находится в первой 10-ке рейтинга любой из версий", - сообщил Шелестюк.

Последний бой Тарас Шелестюк выиграл у мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса.