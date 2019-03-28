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Промоутер: Гвоздик - самый умный боксер из тех, с кем мне приходилось работать

Промоутер: Гвоздик - самый умный боксер из тех, с кем мне приходилось работать
23:54 Чт, 28 Март 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боб Арум считает, что Александр Гвоздик - один из немногих, кто способен работать с Тедди Атласом.

Промоутер чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум считает украинца самым умным боксером, с которым он когда-либо работал.

"Я хочу сказать, что Александр Гвоздик – это самый умный боксер, в интеллектуальном плане, из тех, с кем мне приходилось работать. У него достаточно интеллекта для того, чтобы достать драгоценные алмазы из работы с Атласом. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди", - цитирует Арума ESPN.

В андеркарде боя Гвоздик - Нгумбу пройдут 10 боев

Отметим, что Гвоздик проведет первую защиту титула в бою с Дуду Нгумбу. Поединок состоится 30 марта.

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