Промоутер: Гвоздик - самый умный боксер из тех, с кем мне приходилось работать

Новости спорта: Боб Арум считает, что Александр Гвоздик - один из немногих, кто способен работать с Тедди Атласом.

Промоутер чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Боб Арум считает украинца самым умным боксером, с которым он когда-либо работал.

"Я хочу сказать, что Александр Гвоздик – это самый умный боксер, в интеллектуальном плане, из тех, с кем мне приходилось работать. У него достаточно интеллекта для того, чтобы достать драгоценные алмазы из работы с Атласом. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди", - цитирует Арума ESPN.

Отметим, что Гвоздик проведет первую защиту титула в бою с Дуду Нгумбу. Поединок состоится 30 марта.