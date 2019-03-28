Поветкину интересен бой с Усиком

Новости спорта: Александр Поветкин надеется, что решение о его следующем бое скоро огласят.

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин отметил, что он заинтересован в поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Боксер отметил, что окончательного решения о проведении этого боя пока нет.

"Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Александром Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу", - цитирует Поветкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к болельщикам, объявив о том, что не будет защищать титул WBA в бою с Денисом Лебедевым и отказывается от пояса.