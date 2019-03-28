WBA отменила торги на бой Усик - Лебедев

Новости спорта: Ранее Александр Усик сообщил WBA о желании далее выступать в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение отменить торги на бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.

27 марта Александр Усик в письме, адресованном WBA, сообщил о своем желании далее выступать в супертяжелом весе. Это решение автоматически означает лишение его пояса чемпиона WBA в тяжелом весе.

Усик завоевал пояс чемпиона мира WBA в июле 2018 года в Москве, где он победил хозяина ринга Мурата Гассиева единогласным решением судей. Четыре месяца спустя украинец защитил свой титул в бою против Тони Беллью из Великобритании, которого он победил техническим нокаутом в 8-м раунде.