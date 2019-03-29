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Уайлдер назвал главное условия для боя с Джошуа

Уайлдер назвал главное условия для боя с Джошуа
09:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американский боксер Деонтей Уайлдер хочет, чтобы гонорар боя был разделен 50 на 50.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер готов говорить о поединке с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа только при условии, что гонорар за бой будет делиться по формуле 50:50.

"Например, мы получим за бой 3 миллиона долларов. Вы даете мне один, а два уходят стороне Джошуа. Нет, так не пойдет. Я уже говорил, но повторю еще раз: единственное условие, при котором бой состоится - разделение гонорара 50:50.

Я - самый обсуждаемый боец в мире. В моих руках зеленый пояс, которым владели все легенды бокса. Он стоит выше всех остальных, он самый драгоценный и красивый", - цитирует Уайлдера Independent.

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Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок его подопечного с Уайлдером состоится в конце года.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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