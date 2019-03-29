Бокс. Украинец Тесленко проведет первый титульный бой

Украинец Александр Тесленко сегодня ночью в Канаде сразится за первый пояс на профи ринге. Об этом сообщает Luckypunch.net
Украинский супертяж Александр Тесленко (15-0, 12 КО) в вечере бокса 29 марта в Торонто, Канада, сразится за первый титул в профи.
Уроженец Черновцов в 10 раундовом поединке с бразильцем Фабио Мальдонадо (26-1, 25 КО) поспорит за пояс WBA/NABA в супертяжелом весе.
В этом же шоу свои бои проведут ещё два украинца: Станислав Скороход (17-2, 14 КО) и Александр Войтенко (2-0, 1 КО).