WBA прокомментировала отказ Усика от пояса

Новости спорта: Украинский чемпион мира Александр Усик отказался от одного из своих чемпионских поясов и организация отменила торги по бою с Денисом Лебедевым.

Пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA) опубликовала официальное заявление об отмене промоутерских торгов по бою между Александром Усиком и Денисом Лебедевым. Также WBA сообщила о лишении украинца титула их организации.

Недавно украинец Александр Усик отправил письмо в WBA, в котором заявил о желании перейти супертяжелую весовую категорию. Переход в другой дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе.

"В свете новых обстоятельств, связанных с карьерой Усика, комиссия закрыла ранее анонсированные промоутерские торги по возможному поединку Александра против россиянина Дениса Лебедева", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Усик отказался от титула WBA, чтобы не проводить защиту с Лебедевым.

Ранее сообщалось, что украинец согласовал свой первый бой в супертяжелом весе.