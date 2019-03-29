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WBA прокомментировала отказ Усика от пояса

WBA прокомментировала отказ Усика от пояса
12:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский чемпион мира Александр Усик отказался от одного из своих чемпионских поясов и организация отменила торги по бою с Денисом Лебедевым.

Пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA) опубликовала официальное заявление об отмене промоутерских торгов по бою между Александром Усиком и Денисом Лебедевым. Также WBA сообщила о лишении украинца титула их организации.

Недавно украинец Александр Усик отправил письмо в WBA, в котором заявил о желании перейти супертяжелую весовую категорию. Переход в другой дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе.

"В свете новых обстоятельств, связанных с карьерой Усика, комиссия закрыла ранее анонсированные промоутерские торги по возможному поединку Александра против россиянина Дениса Лебедева", – говорится в сообщении.

Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом

Напомним, Александр Усик отказался от титула WBA, чтобы не проводить защиту с Лебедевым.

Ранее сообщалось, что украинец согласовал свой первый бой в супертяжелом весе.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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